Новосибирск, 4 апреля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В Новосибирской области завтра, 5 апреля, ожидается до +17 °C. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Весна

«Небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, днём 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с, — уточняется в прогнозе. — Температура ночью — — 1… +4 °C, днём — +12…+17 °C».

Согласно прогнозу, сегодня, 4 апреля, в Новосибирской области днём ожидается +5… +10 °C, по югу до +15 °C.