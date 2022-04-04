Париж, , 13:07 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс пообещал помочь фермерам после рекордно низких температур в стране, сообщает Le Figaro.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс Florian DAVID

Жан Кастекс попросил министра сельского хозяйства мобилизовать «с начала недели» меры для борьбы с «сельскохозяйственным бедствием». Премьер-министр также упомянул об открытии в случае необходимости «чрезвычайного фонда» для наиболее заинтересованных ведомств.

Весенние заморозки грозят погубить хрупкие почки, а значит, и будущие урожаи 2022 года во многих регионах Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон назвал акты насилия на Корсике «неприемлемыми».

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