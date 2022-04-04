Брюссель, 16 мая, 2024, 20:45 — ИА Регнум. Командование ВСУ уведомило НАТО о тяжёлой ситуации для украинской стороны на фронте, заявил глава военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр 16 мая на пресс-конференции в Брюсселе.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ситуация остаётся серьёзной, существенную роль сыграли задержки поставок», — сказал он.

Бауэр добавил, что вооружение направили на Украину, ожидается, что его скоро доставят. По мнению главы комитета, у киевского режима якобы ещё есть шанс выиграть в конфликте. Он добавил, что поддержка ВСУ для НАТО важней, чем выполнение целей альянса.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 16 мая посетовал на успешное продвижение российской армии в Харьковской области. Ему из-за этого пришлось отложить визит в Испанию. Украинский лидер заявил, что в сложившейся ситуации виноват весь мир, так как не помогает победить Россию. Он не исключил, что Харьков скоро перейдёт под контроль России.

Зеленский также 16 мая посетил Харьков, где провёл заседание ставки Верховного главнокомандующего ВСУ. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал это прощальным визитом. Он также выложил в соцсети фотографию казни бывшего лидера фашистской Италии Бенито Муссолини, намекая, что подобный исход грозит и главе киевского режима.