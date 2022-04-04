София, 4 апреля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Правительство Болгарии одобрило план выделения к православному празднику Пасхи 70 левов ($40) каждому пенсионеру страны. Об этом 4 апреля сообщает БТВ.

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Согласно официальной информации, соответствующие выплаты не зависят от размера и вида получаемой пенсии.

Предполагается, что указанную сумму получат до 2 млн. жителей Болгарии. Для этого болгарский совет министров принял постановление о выделении из государственного бюджета более 142,8 млн. левов ($80 млн).

Напомним, по данным Национального статистического института (НСИ) Болгарии, в настоящее время до 75% болгарских пенсионеров не в состоянии полностью расплатиться по коммунальным счетам. Две трети лиц преклонного возраста в стране получают дополнительные государственные субсидии.