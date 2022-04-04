Рязань, , 13:21 — REGNUM По итогам 2021 года Рязанская область, благодаря реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», смогла существенно снизить смертность на дорогах. Об этом в ходе встречи с губернатором региона Николаем Любимовым сообщил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков. Его слова цитирует пресс-центр федерального ведомства:

«К 2024 году более 50% региональных трасс и 85% дорог в пределах городских агломераций должны быть приведены в нормативное состояние. Намеченные планы по Рязанской агломерации, которые полностью подкреплены финансированием, указывают на то, что к обозначенному сроку будет достигнут показатель в 92%. Это очень хороший прогнозируемый результат, на который нужно ориентироваться. Кроме того, эффективная работа наблюдается и на федеральной сети. По итогам 2021 года на территории Рязанской области количество погибших в ДТП сократилось на 14,3%. Это снижение демонстрирует успешное сотрудничество проектной команды губернатора и наших федеральных казенных учреждений. Хочу пожелать и дальше развивать это взаимодействие».

"Обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети является одной из приоритетных задач национального проекта «Безопасные качественные дороги». И одним из важнейших инструментов для снижения аварийности и смертности на дорогах Рязанской области является внедрение интеллектуальной транспортной системы», — отметил в ходе подведения итогов реализации нацпроекта в 2021 году директор ГКУ «ДДРО» Михаил Соколов.

Также на повестке дня стоит развитие дорожно-транспортного комплекса региона. В 2022 году в нормативное состояние предстоит привести 46 объектов протяженностью более 227 км. Работы пройдут в 11 районах области.

Одним из ключевых объектов вновь стала автомобильная дорога Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов. В 2022-м дорожники отремонтируют более 14 км трассы. Также специалисты продолжат приводить в нормативное состояние трассу Михайлов — Голдино — Горлово — Скопин — Милославское. Она соединяет три района Рязанской области и входит в опорную сеть региона.

За время реализации нацпроекта было приведено к нормативу более 28 км этой трассы.

Губернатор Николай Любимов поблагодарил руководство Росавтодора за поддержку в реализации национальных проектов и госпрограмм на территории Рязанской области:

«Во многом благодаря успешному взаимодействию с Росавтодором в регионе эффективно реализуется нацпроект «Безопасные качественные дороги». По итогам 2021 года все его показатели достигнуты. Тема состояния дорог по-прежнему находится в центре внимания жителей и правительства региона. Высокие темпы дорожных работ, набранные за последние годы, вселяют уверенность в том, что при дальнейшей поддержке Росавтодора Рязанская область сможет в короткие сроки реализовать важнейшие проекты в этой сфере, и тем самым сделать еще один шаг в работе по повышению качества жизни наших граждан».

Как сообщало ИА REGNUM, новый асфальт и разметка, освещение и «умные» системы контроля трафика — все это вместе с усилением контроля за соблюдением правил движения делает дороги страны более комфортными и безопасными.