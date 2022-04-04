Уфа, , 13:11 — REGNUM 45 сообщений о подтоплениях придомовых территорий и участков дорог получили спасатели Башкирии за минувшие сутки. Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба государственного комитета респубилки по чрезвычайным ситуациям.

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Отмечается, что всего с начала паводкоопасного периода было получено 147 обращений. В настоящий момент в результате потепления происходит подъем уровней рек региона. Так, максимальные подъемы воды фиксируются на реке Лемеза около населенного пункта Нижние Лемезы (+79 см за 24 часа). Уровень воды составил 166 см, выход реки на пойму при 260 см.

Около деревни Азово на реке Инзер уровень воды за 24 часа поднялся на 57 см и составил 236 см. Выход реки на пойму при 390 см.

На 27 см выявлен рост уровня воды на реке Чермасан около населенного пункта Новоюмраново. Всего уровень воды составил 219 см. Выход реки на пойму при 500 см.

По предварительным данным из-за заторных явлений в деревне Усаклы Архангельского района произошел подъем уровня воды. Администрация района организовала работы: для предотвращения подтоплений работает трактор и экскаватор.

Сообщается, что угрозы для жизни и здоровья людей нет. Ситуация стабилизировалась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии на контроле у спасателей находятся 57 затороопасных участков в 25 муниципальных образованиях.