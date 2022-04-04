Кисловодск, Ставропольский край, 4 апреля, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Власти Кисловодска готовятся к началу купального сезона В 2022 году он будет открыт впервые за последние 20 лет. Для плавания будет приготовлено Старое озеро, сообщил 4 апреля глава Кисловодска Евгений Моисеев.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!» реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР На пляже

«Впервые за 20 лет откроем купальный сезон в Кисловодске. Приступили к проверке и подготовке документов для официального открытия в этом году купального сезона» , — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам мэра города, в мероприятия по подготовке к купальному сезону входят в том числе взятие проб воды на наличие в ней вредных примесей, а также обследование дна на наличие опасных предметов. К этой работе уже приступили водолазы, проверив в том числе дно на глубину в различных участках, чтобы обеспечить безопасность купальщиков.

Моисеев пообещал оборудовать пляж уже у июню 2022 года. Пока это будет временное благоустройство, а в будущем будут проведены кардинальные мероприятия по благоустрйоству территории, отметил мэр. Для этого в настоящее время изыскиваются денежные средства.