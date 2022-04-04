В Кисловодске впервые за 20 лет будет открыт купальный сезон
Кисловодск, Ставропольский край, 4 апреля, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Власти Кисловодска готовятся к началу купального сезона В 2022 году он будет открыт впервые за последние 20 лет. Для плавания будет приготовлено Старое озеро, сообщил 4 апреля глава Кисловодска Евгений Моисеев.
По словам мэра города, в мероприятия по подготовке к купальному сезону входят в том числе взятие проб воды на наличие в ней вредных примесей, а также обследование дна на наличие опасных предметов. К этой работе уже приступили водолазы, проверив в том числе дно на глубину в различных участках, чтобы обеспечить безопасность купальщиков.
Моисеев пообещал оборудовать пляж уже у июню 2022 года. Пока это будет временное благоустройство, а в будущем будут проведены кардинальные мероприятия по благоустрйоству территории, отметил мэр. Для этого в настоящее время изыскиваются денежные средства.