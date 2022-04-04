Калуга, , 13:36 — REGNUM Онлайн-фестиваль по повышению финансовой грамотности «ФинЗОЖ Фест» для школьников всех возрастов стартовал c 4 по 10 апреля в социальной сети «ВКонтакте». Фестиваль организован в рамках Всероссийских недель финансовой грамотности для детей и молодежи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском отделении Банка России.

Онлайн-фестиваль по повышению финансовой грамотности «ФинЗОЖ Фест» для школьников в социальной сети «ВКонтакте» моифинансы. рф.

Каждый день фестиваля посвящен конкретной теме, в частности, образованию, карьере и управлению бюджетом. С младшими школьниками поделятся азами финансовой грамотности герои проекта «Смешарики», для школьников постарше организаторы подготовили викторины, подкасты, конкурсы и цикл встреч с известными блогерами. 6 апреля участников фестиваля ждет онлайн-викторина «Знаток ФинЗОЖ» о личных финансах, устройстве финансовых институтов и истории финансовой системы России.

Онлайн-контент фестиваля «ФинЗОЖ Фест» также ориентирован на учителей и родителей, которые занимаются финансовым обучением и воспитанием.

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