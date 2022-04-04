Зоя Емельянова, 4 апреля 2022, 13:59 — REGNUM Пользователи крымского сегмента социальных сетей активно поддержали предложение главы региона Сергея Аксёнова выдать «чёрную метку» деятелям культуры, покинувшим Россию.
Его пост буквально за несколько минут получил множественные комментарии и поддержку пользователей.
«Полностью согласна и поддерживаю такое мнение», — написала Галина М. на странице главы Крыма в «Вконтакте».
«Двумя руками за! Пора омолодить музыкальную элиту. В народе много талантов», — поддержала Ольга И.
«Все правильно! Эти люди — предатели Родины! «Черные метки» они должны получить обязательно!» — считает Виктория Е.
«Такое время сейчас, а они уехали из страны и тявкают там ещё. Если они патриоты, то хотелось бы уточнить, какой именно страны? Потому что точно не нашей», — дополнила свою мысль тот же пользователь.
«Они сделали свой выбор. Было бы очень замечательно, если бы про них перестали писать в соцсетях. Ушли, и всё — прощайте. Надоели их сопли лицемерные. Набили карманы за счет народа и хвостом вильнули», — считает Натали П.
«Отобрать наворованное и раздать малоимущим, многодетным и пожилым! Вот так надо поступать с предателями!», — считает Людмила Г.
«Давно пора понять, что у них у всех Родина там, где их банковские счета… И только простые русские люди, иногда недоедающие, иногда просто бедные, иногда совсем необразованные и вовсе некультурные, не умеющие пользоваться шестью вилками и ножами, оказываются теми самыми настоящими русскими людьми, на которых и держится тысячелетняя Русь… а не вот эти вот все… И ещё. Не следует сбрасывать со счетов и наших либерах, поддерживающих нацистский режим и скачущих на костях наших солдат, которых пытали нацисты. Эти люди должны быть приравнены к фашистам», — написала Анастасия Я.