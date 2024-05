Лас-Вегас, США, 4 апреля, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Американский рэпер Tyler, the Creator (Тайлер Грегори Оконма) одержал победу в номинации «Лучший рэп-альбом» на прошедшей церемонии вручения премии «Грэмми». Церемонию 4 марта транслировал телеканал CBS.

Скриншот YouTube Tyler, the Creator

Так, лучшей пластинкой в жанре «рэп» был признан проект Call Me If You Get Lost, опубликованный музыкантом 25 июня 2021 года. Примечательно, что в 2020 году Tyler, the Creator уже получал аналогичную награду за альбом Igor.

Напомним, что 64-я церемония вручения премии «Грэмми» состоялась 4 апреля 2022 года в Лас-Вегасе (США). Ведущим мероприятии выступил комик Тревор Ноа.