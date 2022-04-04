Москва, , 12:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин не собирается встречаться с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом, который находится с визитом в Москве. Об этом 4 апреля сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимр Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нет, у президента нет в планах», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что контакты российской стороны с заместителем генсека международной организации пройдут по линии министерства иностранных дел.

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Напомним, заместитель генсекретаря ООН Мартин Гриффитс прибыл в Москву 3 апреля, чтобы обсудить гуманитарную ситуацию на Украине. После этого он посетит Киев.