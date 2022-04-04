Москва, 4 апреля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что считает патриотизм любовью к родине и готовностью на любые жертвы ради неё. Об этом 4 апреля он сказал журналистам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Песков

«Никакого двойного почтения у слово «патриотизм» нет. Патриотизм — это любовь к своей родине и готовность на любые жертвы для своей страны, когда это требуется. Вот это и есть патриотизм», — заявил Песков.

При этом Песков не уточнил, на какую жертву ради страны пошёл сбежавший в Израиль шоумен Иван Ургант, которого он назвал «большим патриотом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал Пескова за слова о патриотизме. Он отметил, что Песков записывает в патриоты Урганта, который «раскритиковал действия России, уехал за границу, причём громко и пафосно, создав шумиху вокруг персоны», в то время как бойцы «с обмундированием бегают между кирпичных груд и бетонных стен» и «в окопе холодном сидят по несколько суток».