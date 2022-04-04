Новосибирск, , 12:59 — REGNUM В Новосибирской области введено временное весеннее ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам. Ограничения для большегрузов начинает действовать с сегодняшнего дня, 4 апреля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Весенние ограничения для большегрузов Tr.ru

«Не допускается проезд по дорогам транспортных средств с грузом или без груза с нагрузкой на ось более 5 тонн без специального разрешения, — уточнили в территориальном управлении автомобильных дорог региона. — Исключения предусмотрены для транспорта, который перевозит продукты питания, лекарства и другие социально-значимые грузы. Для организации максимально удобных путей передвижения большегрузов организованы междугородние «транспортные коридоры», на которых ограничения действовать не будут».

Ограничение будет действовать по 22 мая 2022 года.