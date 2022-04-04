Бухарест, , 12:58 — REGNUM 13-летняя девочка названа главной подозреваемой по делу о двойном преступлении, совершенном 3 апреля в уезде Ботошани на севере Румынии. Об этом сообщил бухарестский телеканал Digi24.

Полиция

По сведениям местной полиции, в ночь на 4 апреля две женщины, мать и дочь были найдены мертвыми с ранениями в собственном доме в ботошаньском селе Пояна. При этом задержанная девочка, являющаяся соответственно внучкой и дочкой погибших, призналась в совершенном преступлении.

Ведется следствие. Согласно румынскому законодательству, данная подозреваемая не может быть привлечена к уголовной ответственности из-за ее несовершеннолетия. В ближайшее время она будет доставлена в центр реабилитации в Бухаресте.