Москва, 4 апреля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В начале торгов 4 апреля пара доллар/рубль в моменте подпрыгнула к отметке 85 руб., откуда тут же откатилась и вернулась под отметку 84 руб., сохраняя нисходящий уклон в рамках восстановления рубля, которое замедлилось в последние дни, но остается в силе после трех недель подъема, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Доллар

«Сегодня на торгах Московской биржи, по данным на 12:24 по мск, курс доллара снизился на 28 копеек, до 83,55 рубля, курс евро — на 1 рубль 08 копейки, до 91,91 рубля.

Налицо – существенное превышение предложения иностранной валюты над спросом, которое сформировалось под влиянием целого ряда мер, предпринятых властями для остановки девальвации рубля.

При этом фундаментальная реальность не оправдывает нынешний курс российской валюты, учитывая признаки дальнейшей эскалации конфликта с Украиной, которые сопровождаются угрозами новых санкций со стороны Запада, где Штаты продолжают активно давить на Европу, чтобы та полностью отказалась от покупки энергоносителей из РФ.

Сам доллар на международной арене ведет себя неоднозначно. «Американец» тушуется в начале новой недели, невпечатленный ни приличным отчетом по американскому рынку труда, ни ястребиными заявлениями представителей ФРС, прозвучавшими на выходных.

Впрочем, учитывая предпосылки для возобновления бегства от рисков, у USD есть шанс на подъем в краткосрочной перспективе, что способно охладить пыл рубля, особенно в случае появления нового негатива с геополитического фронта и безуспешных переговоров Москвы и Киева.

Так, на данном этапе падение пары доллар/рубль к отметке 80 руб. или ниже по-прежнему маловероятно, тогда как угроза возобновления движения в направлении 90 руб. нарастает», — считает эксперт.

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