Приштина, Сербия, 4 апреля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Президиум парламента Косово 4 апреля провел заседание, посвященное установлению даты нового пленарного заседания. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По данным журналистов, на повестку дня предстоящего заседания было внесено рассмотрение поправок в закон о государственных праздниках — парламентарии рассматривают возможность исключения сербских праздников из числа официальных.

Также на повестку дня внесено голосование по законопроектам о пище, химикатах, о сельскохозяйственных угодьях, о местном правлении, избрание члена правления Радио и телевидения Косово из числа представителей сербской общины в Косово и т.д.