Самара, 4 апреля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Режим «Повышенная готовность» введен в одном из районов Самарской области из-за подтопления приусадебных участков и жилых домов. Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Дмитрий Зуйков Паводок

3 апреля спасатели получили информацию, что из-за обильного снеготаяния произошло подтопление талыми водами приусадебных участков и жилых домов в населенных пунктах Нижнее Санчелеево и Тимофеевка Ставропольского района.

Спасатели провели эвакуацию 13 человек. Они круглосуточно проводят мониторинг обстановки в этом районе. Был развёрнут оперативный штаб по контролю за ситуацией.

Отмечается, что согласно статистическим данным, в этих населённых пунктах, один раз в четыре года в апреле происходило подтопление приусадебных участков, поэтому данное явление является прогнозируемым.

Сотрудники спасательного ведомства заранее провели превентивные мероприятия. Для ликвидации подтоплений в Ставропольском районе задействованы 78 человек на 31 единица техники.