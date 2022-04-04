Москва, , 12:56 — REGNUM Массового оттока иностранной рабочей силы из России пока не происходит. Об этом 4 апреля заявил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

По оценке общественного деятеля, на данный момент на территории России находятся порядка 8−9 млн иностранных работников. Однако доля тех, кто решил покинуть территорию страны и вернуться к себе на родину минимальна.

«Пока никакого оттока нет. Я не понимаю, зачем в СМИ вышла эта информация. Если кто-то и решил уехать, то от тех миллионов, которые есть, это минимальные значения», — сказал Коженов.

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