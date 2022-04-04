София, , 12:55 — REGNUM Известный в Болгарии композитор Пенка Кунева стала обладательницей престижной американской премии «Грэмми» за музыку к фильму «Женщины-воительницы: Голоса перемен». Об этом 4 апреля сообщает БТВ.

«Грэмми» Dmileson

Отмечается, что саундтрек к картине был номинирован в категории «Классический сборник». Кунева является авторов 7 из 14 прозвучавших в ленте произведений.

П. Кунева родилась в 1967-м году. Она окончила Национальную музыкальную академию в Софии и получила докторскую степень в Университете Дьюка (США).