Москва, , 12:53 — REGNUM Использование валюты в качестве политического оружия несовместимо с её статусом мировых денег. Об этом 4 апреля заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец на телеканале «Россия 24».

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«Любой глава государства дважды подумает, нужно ли его стране расширять присутствие в валюте стран, которые используют свою валюту как оружие, или нужно использовать какие-то другие инструменты для накопления, для расчётов, в которых нет этих политических рисков», — заявил Зубец.

«Чем больше США, Европа и коллективный Запад в целом используют свою валюту как оружие, тем хуже их перспективы», — указал он.

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