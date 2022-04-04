Сеул, , 12:53 — REGNUM Правительство Южной Корее поддержало объявление о перемирии в Йемене. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, власти приветствовали заключение двухмесячного соглашения о прекращении огня в Йемене, выразили благодарность Саудовской Аравии и Оману за реализацию данной инициативы и выразили надежду на заключение постоянного мира.

В южнокорейском МИД также подчеркнули, что в текущем году Сеул планирует выделить $20 млн на борьбу с гуманитарным кризисом в Йемене.

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