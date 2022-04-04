Москва, , 13:02 — REGNUM Великобритания — председатель в Совбезе ООН — не дала согласия на проведение заседания по провокации Киева в городе Буча. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала 4 апреля в своём телеграм-канале.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам дипломата, Лондон поступил «в худших английских традициях». Однако Россия повторит свою попытку организовать заседание Совета Безопасности ООН.

«Россия сегодня вновь потребует созыва СБ ООН в связи с преступными провокациями украинских военных и радикалов в этом городе», — заявила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские власти и СМИ распространили кадры с телами погибших людей, сделанные якобы в городе Буча под Киевом, обвинив российские войска в расправах над мирными жителями. В Минобороны России опровергли эти обвинения, заявив о провокации. Произошедшее расследует Следственный комитет России.

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