Новосибирск, , 12:52 — REGNUM В Новосибирской области за четыре дня подано почти 8,5 тысяч заявлений для записи детей в первый класс. При этом более 5 тысяч заявлений направлено в электронной форме. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве цифрового развития и связи региона.

Первоклассники Николай Хижняк © ИА REGNUM

«Способ подачи заявлений на запись в первый класс через Госуслуги стал наиболее востребованным среди новосибирских родителей, — уточнил министр цифрового развития и связи области Сергей Цукарь. — Несмотря на большую единовременную нагрузку, сбоев в работе системы не зафиксировано, портал Госуслуг успешно справляется со своей задачей».

Отмечается, что только за первые 30 минут со старта записи через портал Госуслуг было подано более 1300 заявлений.