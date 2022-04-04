Москва, , 12:52 — REGNUM Видеозаписям с убитыми в украинской Буче мирными жителями доверять нельзя. Об этом сегодня, 4 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Военная спецоперация на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Победа будет за нами!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

По его словам, нет доверия, потому что в данных видеоматериалах присутствуют подлоги и фейки, которые выявлены специалистами Министерства обороны России.

«Фактология опубликованных видеозаписей, календарная последовательность событий также не говорит в пользу достоверности этих материалов», — уточнил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет РФ даст оценку украинской провокации о якобы убийстве мирных жителей в Буче Киевской области.

Читайте также: Глава СК РФ поручил расследовать провокацию со стороны Украины в Буче