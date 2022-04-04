Нур-Султан, , 12:48 — REGNUM Руководители двух компаний, подконтрольных племяннику первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрату Сатыбалдыулы, арестованы по решению суда. Об этом сообщает 4 апреля пресс-служба Агентства по противодействию коррупции Казахстана.

Казахстан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отмечается, что следствие выявило дополнительные факты хищений со стороны подконтрольных Сатыбалдыулы компаний. Эти компании владеют подъездными железнодорожными путями (последний километр) к крупным предприятиям.

«Указанные лица при содействии должностных лиц госорганов извлекли многомиллиардную прибыль путем необоснованного завышения тарифа на услуги подъездных путей к градообразующим предприятиям страны, что привело к повышению цен на услуги жизнеобеспечения для граждан», — говорится в сообщении.

Имена и должности задержанных в ведомстве не называют. Указано, что они помещены под стражу с санкции суда.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Кайрата Сатыбалдыулы арестовали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств компании «Казахтелеком». Правоохранители проверяют причастность племянника Назарбаева к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства.

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