Астана, 4 апреля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Руководители двух компаний, подконтрольных племяннику первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрату Сатыбалдыулы, арестованы по решению суда. Об этом сообщает 4 апреля пресс-служба Агентства по противодействию коррупции Казахстана.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Казахстан

Отмечается, что следствие выявило дополнительные факты хищений со стороны подконтрольных Сатыбалдыулы компаний. Эти компании владеют подъездными железнодорожными путями (последний километр) к крупным предприятиям.

«Указанные лица при содействии должностных лиц госорганов извлекли многомиллиардную прибыль путем необоснованного завышения тарифа на услуги подъездных путей к градообразующим предприятиям страны, что привело к повышению цен на услуги жизнеобеспечения для граждан», — говорится в сообщении.

Имена и должности задержанных в ведомстве не называют. Указано, что они помещены под стражу с санкции суда.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Кайрата Сатыбалдыулы арестовали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств компании «Казахтелеком». Правоохранители проверяют причастность племянника Назарбаева к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства.

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