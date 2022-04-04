Москва, , 12:46 — REGNUM Дискуссия о патриотизме является идеологической, хотя у самого слова нет двойных значений. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Это больше идеологическая дискуссия, хотя никакого двойного прочтения у слова «патриотизм» — нет и быть не может. Патриотизм — это любовь к своей родине, готовность на любые жертвы для своей страны, когда это требуется. Вот это и есть патриотизм. И все, что в этом понимании укладывается — все это и является патриотизмом», — сказал Песков.

По его словам, сегодня не стоит соревноваться в том, кто больше является патриотом, «тем более в такой момент, когда мы все должны быть объединены, что собственно и происходит вокруг нашей страны, вокруг нашего президента в таких сложных условиях, с которыми мы сейчас сталкиваемся».

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