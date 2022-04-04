Астрахань, , 12:46 — REGNUM В Астраханской области под дорожным указателем нашли трёх крокодилов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного управления МВД, две рептилии погибли.

Крокодил (сс) zoosnow

Сообщению поступило диспетчеру вечером 3 марта. Местная жительница увидела под дорожным щитом в районе реки Подстепка трёх крокодилов. Дорожный знак указывал путь на Волгоград.

Прибывшие на место экстренные службы установили, что два крокодила погибли, причём это произошло некоторое время назад. Третий был жив. Его здоровьем занимаются врачи.

Проверку проводят спасатели и Ахтубинская ветеринарная станция.