Мазари-Шариф, Афганистан, , 12:45 — REGNUM В Афганистане убита 23-летняя девушка, похищенная вечером 1 апреля. Об этом со ссылкой на источники в городе Мазари-Шариф сообщает телеканал Afghanistan International.

Убийство

Семья Нафисы Балхи обвинила в убийстве «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что ничего знают об инциденте.

Родственники Нафисы сообщили, что она работала акушеркой в частной больнице. По их словам, Нафиса вышла из дома с четырёхлетним ребёнком после телефонного звонка, но была убита неизвестными ночью в 10-м районе города на глазах у ребёнка.

Источники сообщили, что Нафису жестоко пытали, а затем убили. Они сказали, что тело акушерки в настоящее время находится в больнице, и что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сказали членам её семьи, что они могут забрать его после осмотра.

Официальные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Балх говорят, что им ничего не известно об убийстве, и они проводят расследование.