Кашин, , 12:44 — REGNUM Мужчина погиб в результате пожара на территории садового товарищества в Тверской области 4 апреля, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета региона.

Пожар Pixabay.com

Пожар произошёл в ночь на 4 апреля в доме на территории СНТ «Солнечный» Кашинского городского округа. При тушении пожара было обнаружено тело пожилого мужчины.

Кашинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организована доследственная проверка. Следователи осмотрели место происшествие, назначили экспертизы для установление причины пожара и точной причины смерти погибшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в Ростовской области в станице Кагальницкой в результате пожара в жилом доме погиб мужчина. Причиной возгорания стала неосторожность при курении.