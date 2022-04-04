Джакарта, , 12:43 — REGNUM Власти Индонезии заявили, что ситуация с пандемией в стране находится под контролем, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия (сс) Tiomax80

В Индонезии объявили, что числа случаев заражения коронавирусом уменьшилось на 97%, а количество активных случаев COVID-19 сократилось на 83%.

Затем количество госпитализированных пациентов c COVID-19 сократилось на 85%, так что сегодня заполняемость индонезийских больниц составляет всего 6%. Число смертей резко сократилось на 88% по сравнению с предыдущим всплеском заболеваемости.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии подтвердило, что штамм коронавируса Omicron XE не обнаружен в стране.

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