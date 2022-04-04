Москва, , 12:43 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с победой возглавляемой им партии ФИДЕС на парламентских выборах, сообщили 4 апреля в пресс-службе Кремля.

Владимр Путин и Виктор Орбан Kremlin.ru

«Президент Российской Федерации В. В. Путин направил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану поздравительную телеграмму по случаю победы возглавляемой им партийной коалиции на выборах в Государственное собрание Венгрии», — говорится в сообщении.

Также российский лидер выразил уверенность в том, что, «несмотря на непростую международную обстановку, дальнейшее развитие двусторонних партнерских связей в полной мере отвечает интересам народов России и Венгрии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о победе своей партии ФИДЕС на выборах в парламент страны.

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