Улан-Удэ, , 12:41 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ завершили подготовку к началу строительства 13 мини-парков. По словам мэра города Игоря Шутенкова, работы ведутся в рамках проекта «1000 дворов Дальнего Востока», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Проект одного из 13 мини-парков в Улан-Удэ Цитата из видео в телеграмм-канале Игоря Шутенкова

Целью проекта станет создание центров притяжения для жителей близлежащих домов, кварталов и даже всего района.

«По проекту мини-парк — это комплекс спортивных и детских площадок, и, там где будет возможно, также будут размещены площадки для игр с мячом. В целом будем всё строить для горожан всех возрастов», — отметил мэр.

Глава города добавил, что все дизайн-проекты были заранее согласованы с местными жителям. После проведения торгов, в мае 2022 года подрядчики приступят к работам на местах.