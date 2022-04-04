Белгород, 4 апреля 2022, 12:49 — REGNUM Начались восстановительные работы после крупного пожара на нефтебазе в Белгороде. Об этом 4 апреля в эфире телеканала «Россия 24» сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По словам главы региона, повреждения значительные, точные сроки ремонтных работ будут определены после подготовки соответствующей документации.
Как сообщало ИА REGNUM, пожар на нефтебазе произошёл рано утром 1 апреля после авиаудара двух вертолётов ВС Украины. Обошлось без жертв, возгорание ликвидировали к вечеру.
Власти совместно с лабораторией Роспотребнадзора ведут мониторинг содержания в воздухе вредных веществ, их концентрация не превышает допустимых значений.