Кабул, , 12:40 — REGNUM В больнице скорой помощи Кабула сообщили, что один человек погиб и 59 получили ранения в результате взрыва во «Дворце Принца», главном центре обмена валюты, 3 апреля.

Взрыв в Кабуле Af.shafaqna.com

По данным информационного агентства «Шафакна», 33 раненых были госпитализированы.

Ранее министерство внутренних дел правительства, возглавляемое талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщило, что в результате взрыва десять человек получили лёгкие ранения.

По данным министерства, причиной взрыва стала ручная граната, брошенная вором, который пытался украсть деньги.

«Дворец Принца» — центральный валютный рынок Афганистана и один из самых оживленных рынков Кабула.