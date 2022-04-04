Ростов-на-Дону, , 12:40 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки выявили 433 носителя коронавируса, ещё 381 пациент победил COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 4 апреля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Наибольшее число заражений зарегистрировано в Ростове-на-Дону (85), Волгодонске (26), Таганроге (25), а также Кагальницком (17), Багаевском (16), Мартыновском (15), Аксайском (14), Зерноградском и Неклиновском (по 13) районах. 27,5% заразившихся — люди старше 66 лет, 12% — дети.

Справиться с COVID-19 не смогли ещё трое мужчин в возрасте от 67 до 88 лет.

За весь период пандемии в Ростовской области положительный результат теста на коронавирус получили 365 377 человека, выздоровели 348 903 пациента. Жертвами COVID-19 стали 10 766 человек.