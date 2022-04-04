Челябинск, 4 апреля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В Челябинске 32-летнего местного жителя будут судить за гибель оператора газовой автозаправочной станции. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Pixabay.com Суд

По данным следствия, управляющий автозаправочными станциями должен был обеспечивать соблюдение пожарной безопасности и правил охраны труда. В декабре 2019 года оператор станции на ул. Профинтерна, 110 сообщила о неисправности насоса газового модуля. Управляющий перекрыл вентиль подачи сжижженного газа из резервуара к раздаточной колонке и при этом не установил в газовом модуле заглушку. Это привело к утечке газа и двум взрывам.

В больнице оператор скончалась из-за ожогов. Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд.