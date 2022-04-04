Москва, 4 апреля 2022, 13:53 — REGNUM В Казахстане находятся опасные для других стран биолаборатории США. Об этом 04 апреля ИА REGNUM сообщил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько.

Биологическое оружие
Биологическое оружие
Цитата из к/ф «Эпидемия». Реж. Вольфганг Петерсен. 1995. США

«Биолаборатории, в которых проводятся опасные опыты с целью создания биологического оружия, находятся не только на Украине», — заявил эксперт.

По словам политолога, такие лаборатории располагаются и в тех странах, которых считаются союзниками России. Так, ряд лабораторий находится на территории Армении и Казахстана. Одна из лабораторий, с высшим уровнем секретности, BSL4, была заложена совсем недавно, в посёлке Гвардейский Кордайского района Жамбыльской области, что означает, что там могли проводиться опыты с самыми опасными штаммами.

«Кроме того, высший уровень секретности означает, что местные власти не будут в состоянии контролировать эти лаборатории хоть в какой-либо степени, а население и территория станет испытательным полигоном для военных биологов. Но самое страшное — это то, что деятельность этих лабораторий может быть опасна для России для других», — заключил Безпалько.

Напомним, что Агентства по уменьшению военной угрозы (DTRA) США разместило десятки лабораторий в странах — бывших республиках СССР, в т.ч. в Казахстане.