Москва, , 13:53 — REGNUM В Казахстане находятся опасные для других стран биолаборатории США. Об этом 04 апреля ИА REGNUM сообщил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько.

Биологическое оружие Цитата из к/ф «Эпидемия». Реж. Вольфганг Петерсен. 1995. США

«Биолаборатории, в которых проводятся опасные опыты с целью создания биологического оружия, находятся не только на Украине», — заявил эксперт.

По словам политолога, такие лаборатории располагаются и в тех странах, которых считаются союзниками России. Так, ряд лабораторий находится на территории Армении и Казахстана. Одна из лабораторий, с высшим уровнем секретности, BSL4, была заложена совсем недавно, в посёлке Гвардейский Кордайского района Жамбыльской области, что означает, что там могли проводиться опыты с самыми опасными штаммами.

«Кроме того, высший уровень секретности означает, что местные власти не будут в состоянии контролировать эти лаборатории хоть в какой-либо степени, а население и территория станет испытательным полигоном для военных биологов. Но самое страшное — это то, что деятельность этих лабораторий может быть опасна для России для других», — заключил Безпалько.

Напомним, что Агентства по уменьшению военной угрозы (DTRA) США разместило десятки лабораторий в странах — бывших республиках СССР, в т.ч. в Казахстане.