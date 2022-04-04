Москва, , 12:36 — REGNUM Тема подлогов и фейков на тему событий в украинской Буче должна обсуждаться на максимально высоком уровне. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Нашими специалистами из Минобороны выявлены признаки видеоподлогов и различных фейков. Фактология, календарная последовательность событий также не говорят в пользу достоверности этих утверждений. Мы категорическим образом отвергаем любые обвинения. Более того, мы считаем, что эта тема должна обсуждаться на максимально высоком уровне», — сказал Песков.

Он напомнил, что Россия инициировала возможность рассмотрения данной теме в Совбезе ООН: «Знаем, что эта инициатива была заблокирована, но наши дипломаты продолжат усилия, чтобы продвинуть этот вопрос на повестку дня Совбеза. РФ хочет и фактически требует обсуждения на международном уровне».

Песков назвал серьёзной сложившуюся ситуацию, и не исключил, что Россия потребует, чтобы «особенно многие международные лидеры не спешили с заявлениями, огульными обвинениями, а всё-таки чтобы запросили информацию из разных источников и как минимум прислушались бы к нашей аргументации».