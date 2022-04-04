Архангельск, 4 апреля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Конструкторские разработки архангельских ученых могут получить шанс на реализацию в условиях санкций. Об этом представители Северного Арктического федерального университета (САФУ) заявили на встрече с губернатором региона Александром Цыбульским, сообщает областное правительство.

Артем Келарев Главный корпус САФУ

«Ранее при наличии зарубежных аналогов российские изделия не были конкурентно способны, но сейчас они могут стать основными для местных предприятий. Александр Цыбульский поддержал идею о начале в регионе производства отечественных комплектующих», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, глава региона одобрил предложение ректора САФУ Елены Кудряшовой по созданию банка патентов.

«За 12 лет университет зарегистрировал более 500 разных патентов и изобретений, которые получили соответствующие лицензии и сертификаты. Предлагаем собрать их всех в одном месте, чтобы они были в открытом доступе для наших предпринимателей и производств», – рассказала Кудряшова.

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