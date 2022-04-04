Кемерово, , 12:34 — REGNUM Военный комиссариат Кемеровской области в ходе весеннего 2022 года призыва отправит в войска более 2 тыс. новобранцев. Об этом сообщил военный комиссар региона Олег Васюков.

Призывники Astrobl.ru

«К проведению весеннего призыва все готово. Необходимые запасы медицинского имущества, медикаментов и оборудования созданы. На склады завезено продовольствие и вещевое имущество для выдачи призывникам перед убытием со сборного пункта», — уточнил Васюков.

Чтобы не допустить распространение коронавируса в военных комиссариатах будет проводиться дезинфекционная обработка помещений и тестирование призывников. Отправки призывников в войска начнутся в третьей декаде мая.