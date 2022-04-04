Москва, , 12:34 — REGNUM Западный мир решил использовать валюту как инструмент давления на политических противников. Об этом 4 апреля заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец на телеканале «Россия 24».

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Любую валюту можно использовать как инструмент для зарабатывания денег, либо как дубинку. Использовать и доллар, и евро одновременно как дубинку и инструмент для зарабатывания невозможно», — заявил Зубец.

Страны Европы и Соединённые Штаты, коллективный Запад вообще, включая Японию и Швейцарию, перешли к использованию собственных валют как инструментов давления на политических противников: первую очередь Россию, но не только, указал эксперт.

«В этих условиях в валютах, таких как доллар и евро, накапливаются политические риски. Любой финансист, любой глава государства дважды подумает, нужно ли его стране расширять присутствие в валюте стран, которые её используют как оружие», — подчеркнул он.