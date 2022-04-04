Москва, 4 апреля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Западный мир решил использовать валюту как инструмент давления на политических противников. Об этом 4 апреля заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец на телеканале «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

«Любую валюту можно использовать как инструмент для зарабатывания денег, либо как дубинку. Использовать и доллар, и евро одновременно как дубинку и инструмент для зарабатывания невозможно», — заявил Зубец.

Страны Европы и Соединённые Штаты, коллективный Запад вообще, включая Японию и Швейцарию, перешли к использованию собственных валют как инструментов давления на политических противников: первую очередь Россию, но не только, указал эксперт.

«В этих условиях в валютах, таких как доллар и евро, накапливаются политические риски. Любой финансист, любой глава государства дважды подумает, нужно ли его стране расширять присутствие в валюте стран, которые её используют как оружие», — подчеркнул он.