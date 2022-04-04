Вашингтон, 4 апреля, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое 21-е место в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 4 апреля сообщается на сайте лиги.

Nhl.com Александр Овечкин

Овечкин отметился результативной передачей в матче с «Миннесотой Уайлд». Всего на его счету стало 1399 (772 + 627) очков в 1264 матчах за карьеру в НХЛ.

Овечкин обогнал в списке лучших бомбардиров финского хоккеиста Яри Курри, который за свою карьеру набрал 1398 очков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Миннесота» одержала победу над «Вашингтоном» со счётом 5:1.