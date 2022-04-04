Омск, , 12:31 — REGNUM В Омске перед судом предстанет 59-летняя местная жительница по обвинению в причинении смерти супругу. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Омской области, преступление произошло 3 января 2009 года.

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По данным следствия, в тот вечер женщина во время совместной гулянки несколько раз ударила мужа поленом по голове, в результате чего тот скончался.

«Вину свою женщина не признала, пояснив, что возможно к преступлению причастен мужчина, распивавший с ними спиртное. Однако ее алиби было опровергнуто в ходе следствия», — отметили в управлении.

Расследование к настоящему времени завершено, уголовное дело направлено в Советский районный суд Омска.

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