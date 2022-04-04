Калуга, 4 апреля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы семь ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 4 апреля.

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Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 115 человек. Днём ранее, 3 апреля, в регионе было зарегистрировано 116 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 101 468 человек, 95 058 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 419 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.