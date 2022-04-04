Элиста, , 12:29 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки выявили 37 новых носителей коронавируса, выписаны с выздоровлением 57 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском минздраве 4 апреля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

На стационарном лечении остаются 76 пациентов с COVID-19. Пять человек находятся в тяжёлом состоянии, двое из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в Калмыкии зарегистрировано 50 368 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 48 787 пациентов. Жертвами COVID-19 стали 830 человек.