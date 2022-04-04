Вашингтон, 4 апреля, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Детский фонд Организации Объединённых Наций (ЮНИСЕФ) сообщает, что за последние семь месяцев погиб и был ранен не менее 301 ребёнок в результате инцидентов с неиспользованными и неразорвавшимися боеприпасами. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Portalsatu.com Взрыв

ЮНИСЕФ оговаривает, что фактическая цифра потерь может быть выше.

Как последний пример фонд приводит гибель пятерых детей в результате взрыва в провинции Гильменд.

ЮНИСЕФ выражает обеспокоенность участившимися подобными случаями, заявляя, что гражданские лица перемещаются в районы, ранее запрещённые из-за боевых действий.

Агентство подчеркивает, что необходимо принять меры по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов и предпринять превентивные меры для предотвращения дальнейших детских смертей.