Новоорск, Оренбургская область, , 12:25 — REGNUM В Новоорском районе Оренбургской области задержан водитель, в автомобиле которого обнаружен мертвый лебедь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Мёртвый лебедь в машине пресс-служба УМВД по Оренбургской области

По данным ведомства, в семи километрах северо-восточнее села Красночабанский Домбаровского района мужчина произвел отстрел одной особи птицы. Сотрудникам полиции задержанный пояснил, что застрелил лебедя по своей невнимательности.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Оценивается ущерб, нанесённый министерству природных ресурсов Оренбургской области.