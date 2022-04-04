Ростов-на-Дону, 4 апреля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В Ростовской области ещё 182 фамилии будут вычеркнуты из реестра обманутых дольщиков. Жертвы строительных пирамид получат компенсации, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 4 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Речь идёт о шести проблемных объектах, расположенных в Ростове-на-Дону, Аксайском районе и Батайске. На выплату компенсаций из федерального бюджета планируется получить 300,1 млн рублей, из региональной казны — 61,4 млн рублей.

В бюджете Ростовской области на 2022 год на решение проблем обманутых дольщиков предусмотрено 406 млн рублей.